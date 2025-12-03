Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimde Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan işletmeye baskın yaptı. İşletmede yapılan denetimlerde; ekipler sağlığı tehdit eden çok sayıda görüntü ve bozuk ürünle karşılaştı.

UYGULANAN CEZA ŞAŞIRTTI

Ekipler, bozuk ve hijyensiz ürünlerin imha edilmesi için harekete geçti. Denetim görüntülerine yerdeki ölü fareler yansıdı. Ekiplerin skandal görüntülere yalnızca 2 bin 953 lira ceza uygulaması büyük tepki aldı.

BELEDİYE SKANDAL GÖRÜNTÜLERİ İFŞA ETTİ

Kilis belediyesi denetim görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, 'Halk sağlığı konusunda tavizimiz yok ! Kim olursa olsun, çocuklarımızın ve ailelerimizin sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummayacağız. Sağlığı korumak bizim sorumluluğumuz, gereğini yapmaktan da asla geri durmayacağız' ifadeleri yer aldı.