Türkiye'den Fransa'ya gönderilen tonlarca kuru incir, insan sağlığını tehdit eden yüksek oranda aflatoksin ve okratoksin içermesi nedeniyle sınırda durdurularak iade edildi.
Türkiye’den ihraç edilen son parti kuru incirlerde, yasal sınırların çok üzerinde zehirli küf mantarı tespit edildiği Avrupa Birliği (AB) hızlı alarm sistemi tarafından doğrulandı.
AB Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yapılan bildirimle, ürünlerin Fransız tüketicisine ulaşmadan geri gönderilmesine karar verildi.
ZEHRİ SINIRDA DURDURDULAR
Yapılan analizlerde, kuru incirlerde doğrudan karaciğer kanseriyle ilişkilendirilen aflatoksin ve böbrek hasarına yol açan okratoksin maddelerinin kabul edilemez seviyelerde olduğu bildirildi.