Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde Türkiye’den ihraç edilen bir ürün daha geri gönderildi. AB’nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi olan RASFF üzerinden yapılan bildirimde, Yunanistan’a gönderilen karışık turşu ürünlerinde kükürt dioksit tespit edildiği açıklandı.

SINIRDA TESPİT EDİLDİ

European Commission tarafından işletilen sistem kapsamında yapılan sınır kontrollerinde, Türkiye’den ihraç edilen karışık turşu partisi incelendi. Denetimler sırasında ürünlerde kükürt dioksit bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine söz konusu ürünlerin piyasaya girmesine izin verilmeden geri gönderilmesine karar verildi.

KÜKÜR DİOKSİT NEDİR?

Kükürt dioksit; kükürt ve oksijen atomlarının birleşmesiyle oluşan, boğucu kokulu, ağır ve renksiz bir gazdır. Temel kaynağı kömür ve petrol gibi kükürt içeren fosil yakıtların yakılmasıdır. Termik santraller, metal eritme tesisleri ve kağıt fabrikaları bu gazın başlıca üretim merkezleridir. Doğal yollardan ise en büyük kaynağı yanardağ patlamalarıdır.

KÜKÜRT DİOKSİTİN ZARARLARI

Uzmanlar, kükürt dioksit seviyelerindeki artışın "sessiz bir felaket" olduğunu vurguluyor.

İşte bu gazın yarattığı temel sorunlar:

Solunum yolu hastalıkları: Solunduğunda doğrudan akciğerlere nüfuz eder. Astım, bronşit ve nefes darlığı gibi kronik rahatsızlıkları tetikler; özellikle çocuklar ve yaşlılar için hayati risk oluşturur.

Asit yağmurları: Atmosferde su buharıyla tepkimeye giren kükürt dioksit, sülfürik asit oluşturur. Bu da asit yağmurları olarak yeryüzüne iner; ormanları yok eder, göllerdeki yaşamı bitirir ve tarihi eserleri aşındırır.

Görüş mesafesi ve iklim: Havadaki partiküllerle birleşerek puslu bir görüntü (smog) oluşturur ve güneş ışığını yansıtarak dolaylı yoldan iklim dengesini bozar.