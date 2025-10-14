Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında bugün Kocaeli’de Gürcistan ile karşılaşıyor. “Komşu komşunun puanına muhtaç” dedik, Bulgaristan’dan hem 3 puan aldık hem de 6 gol atarak averajımızı düzelttik. Şimdi diğer komşu Gürcistan karşısında derede boğulmamaya çalışmalıyız.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK OLDU

İlk maçı Mert Müldür ve Kerem’in (2) golleriyle 3-0 kazanırken, Barış Alper kırmızı kart gördü. Güç bela sahadan 3-2 galip ayrıldık. Bugünkü rövanş öncesi İrfan Can Kahveci’nin sakat lığı haberini F.Bahçe’de kadro dışı bırakılma şoku takip etti. Ardından Berke Özer skandalı ile sarsıldık.

İŞTE BEKLENEN KADRO:

BU KADAR YETER

Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Gürcistan’ı yenersek, grup ikinciliğini garantileyeceğiz. Yeni bir skandala imza atmadan yüreğimizi sahaya koyup, bu maçı kazanmalıyız. Tribündeki taraf tarlar da 90 dakika sabırla takımı desteklemeli. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Aman macera aramayalım.

BARIŞ'IN CEZASI BİTTİ

AY-Yıldızlı ekipte iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz, Gürcistan’a karşı forma giyebilecek. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra kampı terk eden Berke Özer’den yoksunuz... Berke’nin yeri ne Başakşehir’den Muhammed Şengezer kadroda.