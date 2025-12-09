Kainat Güzellik Yarışması'nda ilk 30'a giremeyen Ceren Arslan, yarışmada hakkının yendiğini söylemişti.

Arslan, 1'inci seçilen Fatima Bosch Fernandez'e, babası Bernardo Bosch'un Miss Universe CEO'su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğundan torpil yapıldığı iddiası için şöyle konuşmuştu:

"Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30'da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir kurul vardı."

Türkiye'ye dönen Ceren Arslan'ın geçen cumartesi günü Manifest grubunun şarkı lansmanına şarkıcı Emir Can İğrek ile birlikte katılması dikkat çekmişti. İkili hakkında "Aşk yaşıyorlar, birlikteler" yorumları yapılmıştı.

Önceki akşam 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasın katılan Arslan konuyla ilgili "Arkadaşız, yanlış anlaşılmalara geçit vermek istemedi ama kaçamadık" açıklamasını yaptı.