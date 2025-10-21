Türkiye'de ekonominin ve satın alma gücünün geldiği durum uluslararası bir raporla bir kez daha gözler önüne serildi. Buna göre, Türkler, Big Mac’i ABD’lilerden daha pahalıya yiyor. Türkiye, Bic Mac endeksinde en pahalı 5’inci ülke oldu.

48’İNCİ SIRADA

Endeks, McDonald’s restoranlarında satılan ‘Big Mac’i’ satın almak için dünya çapındaki göreli fiyatı karşılaştırıyor. Big Mac Endeksi’nin 52 ülkeyi kapsayan listesinde Türkiye, 48’inci sırada yer aldı. Türkiye’de Big Mac’in fiyatı 5.72 dolar (240 TL) olarak belirlendi. Bu fiyat, Türkiye’yi en pahalı Big Mac yiyen ilk 5 ülke arasına soktu. Endekse göre en ucuz Big Mac Tayland’da en pahalısı ise İsviçre’de satılıyor. ABD’de ise Big Mac’in fiyatı 5.79 dolar (242.95 TL.) Öte yandan Big Mac endeksi, Türkiye’nin gıda enflasyonunda geldiği noktayı da yeniden gündeme getirdi.