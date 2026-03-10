Türkiye'de il olmaya ada konumda pek çok ilçe bulunuyor. Gerek nüfus, gerek idari anlamda kriterleri karşılama düzeyleri gerekse de ekonomik gelişmişlikleri olarak belirli ilçeler il olma potansiyeli taşıyor. Bu ilçeler içerisinde özellikle üç ilçenin birleşerek il olması gündemde.

TBMM'YE TEKLİF SUNULDU

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifi ile il olaya aday ilçeler gündeme yeniden oturdu. Koçak sunduğu son kanun teklifinde Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini kapsayacak şekilde 'Ereğli' ismiyle yeni bir il kurulması yönünde beyanda bulundu. Henüz gündemde herhangi bir ilçenin il olması kesinleşmemiş olsa da ülkemizde il olmaya aday ilçeler şu şekilde sıralanıyor:

1-) EDREMİT

2-) BANDIRMA

3-) POLATLI

4-) KAHTA

5-) ERGANİ

6-) YÜKSEKOVA

7-) ELBİSTAN

8-) LÜLEBURGAZ

9-) EREĞLİ

10-) MİDYAT

11-) ÜNYE

12-) EREĞLİ

13-) CİZRE

14-) FETHİYE

15-) NAZİLLİ

16-) AKHİSAR

17-) ERCİŞ

18-) MANAVGAT

19-) İSKENDERUN

20-) SİVEREK

21-) ÇORLU

22-) İNEGÖL

23-) TARSUS

24-) EREĞLİ

25-) KOZAN