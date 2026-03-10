Türkiye'de il olmaya ada konumda pek çok ilçe bulunuyor. Gerek nüfus, gerek idari anlamda kriterleri karşılama düzeyleri gerekse de ekonomik gelişmişlikleri olarak belirli ilçeler il olma potansiyeli taşıyor. Bu ilçeler içerisinde özellikle üç ilçenin birleşerek il olması gündemde.
TBMM'YE TEKLİF SUNULDU
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifi ile il olaya aday ilçeler gündeme yeniden oturdu. Koçak sunduğu son kanun teklifinde Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini kapsayacak şekilde 'Ereğli' ismiyle yeni bir il kurulması yönünde beyanda bulundu. Henüz gündemde herhangi bir ilçenin il olması kesinleşmemiş olsa da ülkemizde il olmaya aday ilçeler şu şekilde sıralanıyor:
1-) EDREMİT
2-) BANDIRMA
3-) POLATLI
4-) KAHTA
5-) ERGANİ
6-) YÜKSEKOVA
7-) ELBİSTAN
8-) LÜLEBURGAZ
9-) EREĞLİ
10-) MİDYAT
11-) ÜNYE
12-) EREĞLİ
13-) CİZRE
14-) FETHİYE
15-) NAZİLLİ
16-) AKHİSAR
17-) ERCİŞ
18-) MANAVGAT
19-) İSKENDERUN
20-) SİVEREK
21-) ÇORLU
22-) İNEGÖL
23-) TARSUS
24-) EREĞLİ
25-) KOZAN