Türkiye Cumhuriyeti'nin mülki idare bölünmesi, özellikle 1989 ile 1999 yılları arasında gerçekleşen düzenlemelerle köklü bir değişim geçirdi. Bölgesel kalkınma hedefleri ve artan idari ihtiyaçlar doğrultusunda, komşu illerin sınırları içinde yer alan büyük ilçeler, çıkarılan kanunlarla kendi valiliklerine kavuştu.

1989 YILINDA 4 İLÇE AYNI ANDA YÜKSELDİ

Türkiye'de il sayısının artış gösterdiği ilk büyük dalga 1989 yılında yaşandı. Bu dönemde Niğde'ye bağlı Aksaray, Gümüşhane'den ayrılan Bayburt, Konya'nın bir parçası olan Karaman ve Ankara'nın sanayi merkezi Kırıkkale ilçe statüsünden çıkarılarak Türkiye'nin yeni illeri ilan edildi.

Bu süreci 1990 yılında Siirt'ten ayrılarak il olan Batman ve Şırnak takip etti. 1991 yılında ise Zonguldak'ın bir ilçesi olan Bartın, bölgedeki liman ve sanayi potansiyeliyle il merkezine dönüştürüldü.

HARİTADAKİ EN BÜYÜK DEĞİŞİM YILI 1992

Türkiye'nin idari tarihinde en fazla ilin kurulduğu yıl 1992 oldu. Kars'a bağlı Ardahan ve Iğdır, Zonguldak'tan ayrılan Karabük, Gaziantep'in ilçesi Kilis, Adana'nın bir parçası olan Osmaniye ve İstanbul'un sayfiye noktası Yalova bu tarihte il unvanı aldı.

DÜZCE DEPREM SONRASI İL STATÜSÜ KAZANDI

Listenin son sırasındaki Düzce, diğer 13 ilçeden farklı bir süreçle il oldu. Bolu'ya bağlı bir ilçe olan Düzce, 1999 yılında yaşanan yıkıcı depremlerin ardından yaraların daha hızlı sarılması ve idari koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla 9 Aralık 1999 tarihinde Türkiye'nin 81. ili olarak tescil edildi.