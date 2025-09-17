Önümüzdeki üç gün boyunca ülke genelinde kapalı gökyüzü, serin hava ve aralıklarla etkili olacak yağışlar bekleniyor. Balkan etkisiyle gelen bu hava dalgası, yazdan sonbahara geçişi daha da belirgin hale getirecek.

Hava Forum Duyurdu: “Balkanlar Yola Çıktı”

Meteoroloji kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Hava Forum, sosyal medya paylaşımında “Balkanlar yola çıktı. Yağmurlu ve serin havaları sevenler için keyifli günler kapıda. Pluviofiller yani kapalı, yağışlı havanın tutkunları ve petrikor kokusunu sevenler, önümüzdeki 2-3 gün boyunca sonbaharın en güzel atmosferini yaşayacak.

BU AKŞAM ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul’da perşembe günü etkili olması beklenen yağışlı hava, bugün (17 Eylül Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini gösterecek.

Yağışın 18.00’den sonra başlaması ve kent genelinde etkili olması bekleniyor.