3 Gün Boyunca Kapalı ve Serin Hava Hakim Olacak

Önümüzdeki üç gün boyunca ülke genelinde kapalı gökyüzü, serin hava ve aralıklarla etkili olacak yağışlar bekleniyor. Balkan etkisiyle gelen bu hava dalgası, yazdan sonbahara geçişi daha da belirgin hale getirecek.

Hava Forum Duyurdu: “Balkanlar Yola Çıktı”

Meteoroloji kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Hava Forum, sosyal medya paylaşımında “Balkanlar yola çıktı. Bu gece 23.15’ten itibaren serinlik ve yağış ülkemize giriş yapacak” ifadelerini kullandı.

Yağmur Severlere Müjde

Yağmurlu ve serin havaları sevenler için keyifli günler kapıda. Pluviofiller yani kapalı, yağışlı havanın tutkunları ve petrikor kokusunu sevenler, önümüzdeki 2-3 gün boyunca sonbaharın en güzel atmosferini yaşayacak.