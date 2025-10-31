Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe’nin sahibi olduğu Talu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait fabrika satışa çıkarıldı. Şirketin Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim tesisi için 530 milyon lira satış bedeli belirlendi.

Söz konusu tesis, uzun yıllardır Türkiye’nin önde gelen tekstil üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyordu. Talu Tekstil, hem yerli hem de yabancı birçok markaya üretim yapan, ihracat kapasitesiyle öne çıkan bir kuruluş olarak biliniyor.

SATIŞ İLANI YAYIMLANDI

Talu Tekstil’e ait fabrika binası, bir emlak ilan sitesinde 530 milyon lira bedelle satışa sunuldu. Aynı tesis için aylık 2 milyon 800 bin lira kira bedeliyle kiralık ilanı da yayımlandı.

14 BİN METREKARELİK ÜRETİM TESİSİ

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesis, 14 bin 181 metrekare arsa üzerinde 12 bin 358 metrekare kapalı alana sahip. 8,5 metre tavan yüksekliğine sahip fabrikanın modern idari ofisleri, 3 seksiyonel kapısı ve 2 rampalı yükleme alanı bulunuyor.

Fabrika bünyesinde 600 kVA kapasiteli güneş enerji santrali ve 2 adet 400 kVA’lık trafo yer alıyor. Uzun yıllardır uluslararası markalar için üretim yapan tesis, modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen tekstil üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor.

ULUSLARARASI MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU

Talu Tekstil’in Sakarya’daki fabrikasında, birçok tanınmış giyim markası için üretim gerçekleştiriliyordu. Şirketin söz konusu tesisi, hem üretim kapasitesi hem de sürdürülebilir enerji sistemleriyle dikkat çeken bir yatırım olarak öne çıkmıştı.