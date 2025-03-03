ALMAN Wirtschaftswoche Dergisi, dünyada en çok altın külçesinin ABD’de olduğunu, ikinci sırayı ise açık ara da olsa Almanya’nın aldığını yazdı. Almanya’nın Frankfurt, New York ve Londra’daki merkezlerde saklanan altınlarının değeri 300 milyor Euro’yu aşıyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine dayanılarak yapılan listenin ilk 10’unda bir hata var. Türkiye’nin bir çok yerde „614,97 ton işlenmiş külçe altını olduğu“nun açıklanmasına rağmen, Türkiye bu listede yer almıyor. Dünya Altın Konseyi ise, 2024 yılı içinde Türkiye’nin 75 ton altın alarak rezervini 528 tona çıkardığını açıklamıştı. Bu rakam da konsey listesinde yer almıyor.

TÜRKİYE’NİN 2 TON DAHA FAZLA

Bizim altınlardan dünyanın haberi olmayınca listenin 9. Sırasında 612,45 ton ile Hollanda var. Açıklamalara göre, Türkiye’nin iki ton farkla bu sırada yer alması gerekiyordu. Ancak Türkiye, listede „üst orta gelir“ grubunda yer alıyor ve rezervler konusunda ise „bekleniyor“ notu yer alıyor. Yani bir rakam belirtilmiyor. Eğer altın rezervimiz konseyin açıkladığı gibi 528 ton ise, o zaman da 10. Sırada olmamız gerekiyordu. Türkiye'nin bir anlamda güvencesi olan altın külçelerimiz, yükselen altın fiyatları ile tavan yapsa da, tam rakamın olmaması kafa karıştırıyor.

Altın rezervleri bir anlamda dünya çapında tescillenen ülkelerin birinci sırasında ABD var, 10 ülkenin yer aldığı listenin sonunda ise Polonya yer alıyor. İşte altın rezervinde top 10:

ABD: 8133,46 ton, ALMANYA: 3351,53 ton, İTALYA: 2451,84 ton, FRANSA: 2437,0 ton, ÇİN: 2279,56 ton, İSVİÇRE: 1039,94 ton, HİNDİSTAN: 876,18 ton, JAPONYA: 845,97 ton, HOLLANDA: 612,45 ton, POLONYA: 448,23 ton.