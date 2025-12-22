Emekli Albay Orkun Özeller'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Sözcü TV'de "Serap Belovacıklı ile Aklın Yolu" programında ilgili gelişmeyi aktardı. Öcalan'ın 2000 yılından sonra yaşanan terör olaylarından dolayı yargılanmadığına dikkat çeken Türkoğlu, Orkun Özeller'in "Öcalan 2000 sonrası suçlar için yargılansın" başvurusuna Bursa Cumhuriyet Savcılığı'ndan olumlu yanıt alındığını aktardı.

Türkoğlu, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (Öcalan) şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatılmış oldu" dedi.

SÖZCÜ TV'de Damla Doğan Tuncel'in sunduğu 'Para Politika' programına bağlanan Turan Çömez, Terörist başı Öcalan'a açılan soruşturmaya ilişkin açıklamalar yaparak şu ifadeleri kullandı:

'BU DAVANIN AÇILMIŞ OLMASI ÇOK KRİTİK!'

"Aslında son derece önemli bir gelişme bu tüm Türkiye izlemeli. Terörist başı ömür boyu hüküm giydi ve bunu iktidar bileşenleriyle sonradan eklenen DEM Parti muhatap aldılar. 'Öcalan bizim muhatabımız olsun' dediler. Cani başının ceza aldığıgünden bugüne çok sayıda eylem yapıldı. Bu eylemlerde hayatını kaybeden vatandaşımızın şehitlerimizin sayısı 10 bine yaklaştı. Siz cani başını muhatap alıp 'silah bıraksın' diyorsunuz. Bu adamdan bir barış güvercini çıkartmaya çalışıyor. Bu cani başı ceza aldığı günden bugüne kadar ölen herkesten şehitlerimizden de sorumludur. Ayrıca YPG ve PYD üzerinde de etkisi olduğu söyleniyor. Bölücü terör örgütünün işlediği bütün suçlardan bu alçak da sorumludur. Bu nedenle bu davanın açılmış olması son derece kritik. Ben inanıyorum ki yurt dışından insan kaçıran katliamlar yapan bu örgütün başının da bundan yargılanıp hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum."

ÖZELLER BAŞVURMUŞTU

Özeller, Öcalan'ın 1999'dan itibaren İmralı’da bulunduğu dönemde aktardığı iddia edilen talimat ve onayların, örgütün gerçekleştirdiği saldırılarla bağlantılı olduğunu kaydederek, Öcalan hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan savcılığa başvurmuştu.



