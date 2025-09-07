2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, İspanya ile Konya'da karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor.

Grubun bugün oynanan diğer maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılarımız, E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı Tiflis'te 3-2, İspanya da Bulgaristan'ı Sofya'da 3-0 mağlup etmişti. Grupta İspanya averajla lider durumda bulunuyor.

Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek

ABD, Meksika ile Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



Kasım ayında sona erecek olan Avrupa Elemeleri'nde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.