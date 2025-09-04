Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kayhan'ın, Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam saat 21.15 sularında yemek yediği sırada yanına gelen Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kayhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, restoran ve çevresinde güvenlik önlemi alınırken, giriş çıkışlar da kontrol edildi.

Kayhan'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

3 SUÇTAN KAYDI VAR

Bu arada, olay yeri restoranın ruhsat sahibinin B.B. olduğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Mustafa Can Gül'ün yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden savcı Ercan Kayhan'la bilinmeyen bir sebepten tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumet başladığı iddia edildi.

Bu husumetten dolayı zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye geldiği belirlenirken, şüphelinin olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandığı öğrenildi.

Bu arada, şüpheli Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevinde kaldığı belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın İstanbul Adliyesi'nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli olduğu, görev yeri nedeniyle de olay yeri çalışmalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin de iştirak ettiği belirtildi.

Olay

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün saat 21.15 sularında yemek yiyen cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın yanına gelen şüpheli Mustafa Can Gül, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.