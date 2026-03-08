Orta Doğu'da ABD-İsrail ve İran arasında çatışmalar sürerken Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğini desteklemek amacıyla kritik bir hamle geldi.
Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, yarın sabah saatlerinde altı adet F-16 savaş uçağının ülkeye geleceğini açıkladı.
Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla geleceğini belirterek normal uçuşların aksamayacağını ifade etti.
MSB DÜN AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC'NİN güvenliğinin sağlanması amacıyla adaya F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.
Bakanlık kaynakları, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerini kullanmıştı.