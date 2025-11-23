Kasım ayının sonuna gelinirken Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar havası etkisini sürdürüyor.



Kar yağışının ülke genelinde ne zaman etkili olacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı hava tahmin haritası ile 6 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

KENT MERKEZLERİ BEYAZA BÜRÜNECEK



Türkiye'ye Kafkasya üzerinden giriş yapacak soğuk hava dalgasının bazı kentlerde sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşürmesi bekleniyor.



Marmara ve Ege'nin batı ucunda beklenen yağışların dışında Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli bir havanın etkili olması beklenirken, salı gecesi Türkiye'ye doğudan giriş yapacak.

MGM'nin haritasına göre kar yağışı beklenen 6 il şu şekilde:



- Ardahan

- Erzurum

- Ağrı

- Van

- Hakkari

- Kars



