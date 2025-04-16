Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihini açıkladı. Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir. Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir."
KUPADA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE:
Trabzonspor-Göztepe
Konyaspor-Galatasaray