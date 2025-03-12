Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı, futbolseverler arasında büyük ilgi görüyor. Kura çekiminin ardından, özellikle dört büyüklerin karşılaşmaları merakla bekleniyor. Çeyrek finalde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre ve seri başı takımlarının ev sahipliğinde 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı final maçları ise 22, 23 veya 24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kupanın finali ise 14 Mayıs'ta yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kura çekimi sonrası netleşti. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yarı final yolunda karşı karşıya gelecek. Tek maçlı eleme usulüyle oynanacak bu heyecan dolu mücadeleye sarı-lacivertli ekip ev sahipliği yapacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe