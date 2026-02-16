Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın maç programı şöyle:
3 Mart Salı:
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)
15.30 İstanbulspor- Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
20.30 Rams Başakşehir FK-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
4 Mart Çarşamba:
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Henüz belli değil)
5 Mart Perşembe:
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park)
20.30 İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor (Pendik)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Henüz belli değil)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)