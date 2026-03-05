Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Gruplarını ilk 2'de tamamlayan ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü, adını çeyrek finale yazdırdı.

A Grubu'nda Galatasaray ile Trabzonspor, B Grubu'nda Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor ve C Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe, ilk iki sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. B Grubu'ndan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile A Grubu'ndan Corendon Alanyaspor, en iyi 2 grup üçüncüsü olarak son 8 bileti aldı.

Gruplarını ilk sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olma hakkı elde etti. Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler, çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak.