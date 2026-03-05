Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar netleşmeye başladı.

C Grubu'nda maçlar tamamlandıktan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta adını çeyrek final etabına yazdırmayı başardı. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Konyaspor ve Alanyaspor'un üst tur bileti altığı Türkiye Kupası'nda olası çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

RAMS PARK'TA BİR HAFTADA İKİ DERBİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın lider tamamladığı grubu 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi ancak çeyrek finalde seri başı olma şansını kaybetti. Fenerbahçe, aynı grupta olduğu için Beşiktaş ile eşleşemeyecek. Seri başı olarak çeyrek finale yükselen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme olasılığı bu nedenle oldukça yükseldi..

Türkiye Kupası'nda en olası çeyrek final eşleşmeleri, Galatasaray - Fenerbahçe (%43) ve Beşiktaş - Alanyaspor (%43) olarak ortaya çıktı.

Eşleşme durumunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, sarı kırmızılıların ev sahipliğinde tek maç olarak oynanacak. Söz konusu eşleşmenin yaşanması halinde aynı hafta iki derbi oynanacak. Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları 21-22-23 Nisan'da yapılacak. İki takım arasındaki lig maçı da bu tarihlerdeki haftaya denk geliyor. Bugün oynanacak maçların sonucuna Fenerbahçe, Trabzonspor ile de eşleşebilir.





