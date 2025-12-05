Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İlk maçlar, 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak. TFF'ye tepki gösteren Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı.
A GRUBU: Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor, Fethiyespor
B GRUBU: Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK, Iğdır FK, Aliağa Futbol A.Ş
C GRUBU: Fenerbahçe, Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Erzurumspor, Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü:
Beşiktaş, Beyoğlu Yeniçarşı FK (D), Erzurumspor, Gaziantep FK (D)
Galatasaray'ın Türkiye Kupası fikstürü:
Başakşehir, Fethiyespor (D), İstanbulspor, Alanyaspor (D)
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:
Fenerbahçe (D),Keçiörengücü, Kocaelispor (D), Rizespor
Trabzonspor’un Türkiye Kupası grup fikstürü:
Alanyaspor, İstanbulspor (D), Fethiyespor, Başakşehir (D)
8 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK
Grup maçları sonucunda ilk 2 sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere, toplam 8 takım çeyrek finale çıkmaya hak kazanacak.