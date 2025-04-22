Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda da finale çıkmak için Konyaspor’la karşılaşıyor. Medaş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Türkiye Kupası'nda 18 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, en çok kazandığı organizasyonda 6 yıllık hasreti de bitirmek istiyor. Okan Buruk’un kritik mücadeleye ideale yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Jelert ve Morata da kamp kadrosunda yok.

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı daha önce aynı sezonda 7 kez kazanan ve bu alanda rakipsiz olan Galatasaray, 8. dubleyi istiyor. Aslan’ı 3 kezle Beşiktaş ve Fenerbahçe takip ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Oğulcan, Jevtovic, Ndao, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen