Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Başakşehir sahasında 1. Lig ekibi Boluspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.

Mücadelenin 41. dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken genç golcü Bertuğ Yıldırım çok konuşulacak bir gol kaçırdı.

Rakip ceza sahası içinde takım arkadaşının taşıdığı ve al da at pası çıkardığı pozisyonda kaleyi önünde bomboş bulan Bertuğ kimsenin beklemediği bir şekilde topu dışarıya gönderdi.

Kalecinin de kalesinde olmadığı o anlarda sadece topa dokunması gereken Bertuğ Yıldırım'ın kaçırdığı o gol sosyal medyada güne damga vurdu.