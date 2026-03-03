Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti.

40. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası yayında kazanılan serbest vuruşta Barış Kalaycı'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

47. dakikada Fatih Karagümrük, farkı ikiye çıkardı. Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut ceza sahasında topa vurmak isterken baskı yapan Kone, topu kazandı. Kone'nin dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Süper Lig ekibi, Fethiyespor’u 2-0 mağlup etmesine rağmen 5 puanla çeyrek final potasına giremedi. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 5 yaptı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı ancak her iki takımda çeyrek final potasına giremedi ve turnuvaya veda etti.