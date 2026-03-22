A Milli Takımımız ile Romanya, 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Dünya Kupası play-off'larında 'tamam mı devam mı?' maçına çıkacak. Dünya Kupası yolunda kader karşılaşması öncesi Romanya cephesinde eşine az rastlanır bir kaleci krizi yaşanıyor.

ÜST ÜSTE YAŞADIKLARI İNANILIR GİBİ DEĞİL

Romanya'nın as kalecisi Andrei (Ionuț) Radu, kulübü Celta Vigo'nun La Liga'da Alaves'e 4-3 kaybettiği maçta sağ baldırından sakatlandı. Ancak Romanya'nın kabusu bununla sınırlı kalmadı...

Kadroda yer alan yedek kalecilerden Mihai Popa da kadroya yazılır yazılmaz alt baldır sakatlığı yaşadı. Popa'nın yerine Mircea Lucescu acilen Catalin Cabuz'u kadroya dahil etse de o da bir kalecinin başına gelebilecek en büyük talihsizliklerden birini tecrübe etti...

Romanya 1. Ligi'nde FC Argeş forması giyen Cabuz, takımının Universitatea Cluj ile oynadığı maçın 82. dakikasında kendi kalesine gol attı ve karşılaşma 1-0 rakip takımın üstünlüğüyle sona erdi.

ELLERİNDE 'SAĞLIKLI' TEK İSİM KALDI

As kaleci Radu'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında oynaması beklenmezken, Popa'nın yerine dahil edilen Cabuz da çok kısa süre önce büyük bir moral bozukluğu yaşadı.

Romanya'nın elinde fiziksel ve 'mental' olarak sağlıklı olan tek kaleci Marian Aioani kaldı. Milli takımımızın kader karşılaşmasında Romanya'nın kalesini, FC Rapid 1923'ün 26 yaşındaki file bekçisi Marian Aioani'nin koruması bekleniyor.