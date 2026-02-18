Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nu İspanya'nın arkasında 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, play-off turunda Romanya ile eşleşti. Romanya'yı konuk edecek Ay-Yıldızlılar, Romanya'yı geçmesi halinde ise finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TEDAVİ İÇİN YURT DIŞINA GİTTİ; AİLESİ İSTEMİYOR

Sporx'te yer alan habere göre Milli Takım'ın kritik Romanya karşılaşması öncesi ülkemizde de yakından tanınan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun maça çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor. Sağlık sorunları nedeniyle ülkesinde Bükreş'te gittiği tanı ve tedavi programından memnun kalmayan 80 yaşındaki futbol adamı, Brüksel'deki doktorlara görünmüştü. Buradaki tedavinin ardından ise milli takımın başında olup olmayacağı tartışma konusu haline geldi.

Tecrübeli çalıştırıcının yakın arkadaşı Giovanni Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Play-off maçlarında takımın başında olmak istiyor ama artık her şey doktorların cevabına bağlı. Lucescu'nun durumunun iyiye gittiğini duydum. Kontrolleri sürecek. Ailesi ise evinde kalması yönünde baskı uyguluyor. Bence iyi yolda görünüyor. Mesajlarıma cevap verirken çok iyimserdi" ifadelerini kullandı.

KESİN KARAR 20 ŞUBAT'TA VERİLECEK

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ise Lucescu ile ilgili şöyle konuştu:

"Hocamızla görüşme gerçekleştirdik. Sağlık durumu cuma gününe göre değişmedi. Dolayısıyla durum aynı, ikinci bir tıbbi görüş için yurt dışına gidecek ve 20 Şubat'a kadar Mart ayındaki maçlarda takımın başında olup olmayacağına dair karar vereceğiz.

Ayrıntıya giremem ancak Lucescu bugün çok daha iyi hissediyordu. Ancak yaşını ve yaşadığı tüm bu tatsız tıbbi durumlar göz önünde bulundurulduğunda kendini daha güvende hissetmek adına ikinci bir tıbbi görüş alması gerekiyor. Ancak kendisiyle 20 Şubat'a kadar kesin bir karar verebileceğimiz konusunda hemfikir olduk. Yani, Romanya Milli Takımı için çok önemli olan bu maçlara hazırlanmak için en uygun koşullarda olan bir teknik direktörümüz olduğundan emin olmak için...

Şu anda her türlü senaryoya hazırız ancak kesinlikle Lucescu'nun sağlık durumunu öğrendikten sonra, bir yandan ulusal düzeyde doktorlar tarafından onaylandıktan ve ardından uluslararası düzeyde doktorlar tarafından da teyit edildikten sonra herhangi bir yönde ilerleyeceğiz."

HAGİ'DEN OLUMLU YANIT GELMEDİ

Öte yandan Rumen basınında yer alan haberlere göre Burleanu, Lucescu'nun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak Türk futbolunu yakından tanıyan Gheorghe Hagi'ye de bir teklif götürdü. Ancak Hagi'nin böylesine önemli bir maç öncesinde oldukça kısa süre kala görevi sırtlanmak istemediği ifade edildi.