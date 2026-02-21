Türkiye’nin Dünya Kupası yolundaki Romanya’da Lucescu belirsizliği yaşanıyordu. Yaşadığı rahatsızlığın ardından hastanede tedavi gören Lucescu'nun görevinden ayrılabileceği gündeme gelmişti. Romanya Futbol Federasyonu, 80 yaşındaki teknik adamın görevinin başında olduğunu duyurdu.

LUCESCU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mircea Lucescu, göreve devam edeceğinin duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Bugünden itibaren tek önemli şey, takımın play-off maçlarına hazırlığı. Yardımcılarım ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süre boyunca birlikte en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve bu maçlarda çok iyi hazırlanacaklarına eminim. Yetenekliler ve Rumen halkını mutlu etmek istiyorlar. Birlikte elemeyi başarabileceğimize eminim. Şimdi, tüm Romanya futbolu için çok önemli olan bu maçlara hazırlanmamızı sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var."

26 MART’TA RAKİBİMİZ

Türkiye ile Romanya, 26 Mart'ta Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 20:00'de başlayacak. Bu maçın galibi, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak maçın galibiyle play-off finalinde karşılaşacak.