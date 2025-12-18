Türkiye coğrafi konumuyla ticari bir köprü ancak son yıllarda bu köprü Narko-Otoyola dönüştü. Peki bu zehir Türkiye'ye nereden geliyor?

Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de uyuşturucu tacirlerinin Narko-Rotası masaya yatırıldı.

Araştırmalara göre uyuşturucu Türkiye'ye sınır kapılarından giriyor. Zehir tacirleri türlü yöntemlerle gençleri zehirlemeye devam ediyor. Bazen Bulgaristan'dan gelen bir nakil aracı oluyor, bazense deniz yoluyla Türkiye'ye geliyor.

Afganistan taburlarından İran sınırına geliyor, oradan yüklendiği kasalarla havadan ve karadan Türkiye'ye giren uyuşturucudan gelen para Kıbrıs'ta bahis ve kumar üzerinden aklanıyor.

SEDAT PEKER KIBRIS'I İŞARET ETMİŞTİ

Zehir baronlarının kullandığı kalkan ise çocuklar oluyor. Sedat Peker, 2022 yılında iş insanı Halil Falyalı’nın Kıbrıs’ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia etmişti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesindeki şüpheler de uyuşturucu ticaretine karşı olmasıyla ilişkilendirilmişti.

DİJİTAL PAZAR DİKKAT ÇEKİYOR

Tehlike sadece kara, deniz ya da havada değil. Dijital bir pazar da var bununla ilgili. Öyle bir site düşünün ki sanki yemek siparişi veriyormuşsunuz gibi uyuşturucu siparişi verebiliyorsunuz. Üstelik muhatabınız yok. Bir kargolama yöntemiyle geliyor. Kim getiriyor ya da kimler tarafından temin ediliyor, o belli değil.