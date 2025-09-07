Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda final heyecanı için nefesler tutuldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın İtalya ile 'Dünya Şampiyonluğu' için karşı karşıya geleceği final maçı saat 15.30'da başlayacak. Tayland Huamark Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK KEZ FİNAL
Filenin Sultanları, yarı final maçında Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda final etabına yükselmeyi başarmıştı.
Millilerin finaldeki rakibi İtalya ise, turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı kıran kırana geçen maçta 3-2 yenerek son final biletini alan ekip olmuştu.