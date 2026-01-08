Afyonkarahisar’ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içerisinde yer alan Eber Gölü’nde, akşam saatlerinde eş zamanlı olarak 5 farklı noktada yangın çıktı. Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlık alanda başlayan yangınlar, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER İLÇELERDEN GÖRÜLDÜ

Türkiye’nin 12’nci büyük gölü olan Eber’de ilk yangın Bolvadin ilçesi tarafından yükselirken, kısa süre sonra Sultandağı sınırları içerisindeki farklı bölgelerde de alevler görüldü. Yangınlar nedeniyle oluşan yoğun duman ve alevler, Bolvadin ve Çay ilçelerinden de fark edildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölün bataklık yapısı ve arazi koşulları nedeniyle alevlere müdahalenin güçlükle sürdüğü öğrenilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri ise yangın bölgelerinde güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede saatte 75 kilometreye kadar ulaşabilecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurarak, yangın riskine karşı uyarıda bulundu.