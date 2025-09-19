1890 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü zeytinyağı üreticisi Pergamon Agro, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Mahkeme tarafından şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, aldığı tensip kararıyla Pergamon Agro Zeytin ve Zeytinyağı Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında konkordato süreci başlattı. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre, Pergamon Agro Zeytin'in yanı sıra Gıdaborsası Temizlik Kozmetik ve İtriyat Maddeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Mentor Marketçilik ve Alışveriş Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. için de 3 aylık geçici mühlet tanındı.

Mahkeme, İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda, geçici mühlet süresince şirketler aleyhine açılmış tüm icra ve haciz işlemlerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdi. Sürecin sonunda konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağına mahkeme heyeti ve atanan komiserler tarafından karar verilecek.

135 YILLIK KÖKLÜ MARKA

Pergamon Agro, 1890’dan bu yana Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı üreticileri arasında yer alıyordu. Sahip olduğu zeytinliklerden elde ettiği ürünleri modern tesislerinde işleyen şirket, geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi bir araya getirerek doğal ve katkısız zeytinyağı üretimine odaklanmıştı.

Yaşanan ekonomik kriz ve artan mali yükler, şirketin 135 yıllık faaliyetini ciddi bir risk altına soktu. Geçici mühlet sürecinin ardından Pergamon Agro’nun geleceği yapılacak değerlendirmelerle netlik kazanacak.