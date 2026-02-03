Alman gayrimenkul yatırım fonu Union Investment mülkiyetinde bulunan, İç Anadolu ve Akdeniz’in en popüler ticaret merkezlerinden Forum Kayseri ve Forum Mersin, toplam 350 milyon euro bedelle Torunlar GYO bünyesine katıldı. Uluslararası danışmanlık devi Cushman & Wakefield | TR International tarafından yönetilen bu dev anlaşma, yatırım piyasasında son dönemin en hacimli portföy satışı olarak kayıtlara geçti.

Şirket, bugüne kadar kendi inşa ettiği projelerle büyüme yolunu tercih ederken, ilk kez hazır, oturmuş ve doğrudan gelir üreten iki büyük AVM’yi portföyüne dahil etti. Bu hamle, şirketin hisse değerlerine de anında pozitif yansıdı.

İKİ ŞEHRİ TİCARİ KALBİ ARTIK YERLİ SERMAYEDE

Satışa konu olan AVM'lerin teknik verileri ise satışın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Forum Mersin: 2007’de kapılarını açan merkez, 73.189 metrekarelik dev bir kiralanabilir alana sahip.

Forum Kayseri: 66.531 metrekarelik alanıyla 2011'den bu yana hizmet veriyor.