Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirketin de iflasına hükmetti. Kararda, Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi A.Ş. ile Fame Tekstil A.Ş.’nin iflasının aynı gün itibarıyla açıldığı belirtildi.

BÜTÜN TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme, iflas tasfiyesinin “adi tasfiye” usulüne göre yürütülmesine, konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine ve dosya kapsamında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

800 TON AYLIK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİPTİ

1996 yılında kurulan Naz Örme Kumaş, örme kumaş alanında Türkiye’nin en büyük üreticileri arasında yer alıyordu. 45 örme makinesi ve aylık 800 bin kilogramlık üretim kapasitesiyle sektörde dikkat çekiyor, 10.000 metrekarelik tesisinde faaliyet gösteriyordu.

Şirket, H&M, Zara, Marks & Spencer, Pimkie, Next, Quelle, Miss Etam gibi dünyanın önde gelen markalarına ihracat yapan hazır giyim firmalarına kumaş tedarik ediyordu. Bu ölçekle, Türkiye hazır giyim sanayisinin önemli tedarikçilerinden biri konumundaydı.

FAME TEKSTİL DE İFLAS ETTİ

Naz Örme ile birlikte iflas kararı verilen Fame Tekstil’in de 1992 yılından bu yana konfeksiyon üretimi yaptığı, aylık 300 bin adet hazır giyim kapasitesine sahip olduğu biliniyordu. Şirket, uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışı markalara üretim gerçekleştiriyordu.

Mahkeme kararıyla iki şirket için de konkordato süreci sona erdi ve iflas tasfiyesi resmen başlatıldı.