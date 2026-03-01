Ortadoğu'da sıcak günler yaşanırken ABD'nin Ankara Büyükelçiliği çok konuşulacak bir çağrı yayınladı. Adana'nın konsolosluk bölgesini kapsayan 22 il için yayınlanan güvenlik uyarısının ardından bölgedeki şehirlere seyahat etmenin güvenli olmadığı bleirtildi.

ÇALIŞANLAR İÇİN TALİMATLAR YAYINLANDI

Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD hükümetinin personeline, Adana Konsolosluğu sorumluluk bölgesindeki 22 ili kapsayan Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat etmemeleri talimatı verildi. Açıklamada, ABD dış politikasına yönelik olumsuz algının Türkiye'de ABD veya Batı karşıtı protestolara yol açabileceği, bu tür gösterilerin güvenlik riskleri oluşturabileceği vurgulandı. Geniş katılımlı toplantı ve gösterilerin artan polis önlemlerine, yol kapanmalarına ve trafik aksaklıklarına neden olabileceği belirtilirken, barışçıl amaçlı eylemlerin dahi kısa sürede şiddet olaylarına dönüşme ihtimaline dikkat çekildi. Orta Doğu'daki askeri hareketliliğin, Türkiye'ye ve Türkiye'den yapılacak uluslararası uçuşlar dahil olmak üzere seyahat planlarını etkileyebileceği de uyarılar arasında yer aldı.

Söz konusu alana giren iller ise şöyle:

Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van .

ABD personeline yönelik öneriler şöyle sıralandı:

-İran, Irak ve Suriye sınırına komşu bölgeler dahil Türkiye'nin güneydoğusundaki

-Adana Konsolosluk bölgesine seyahatten kaçınılması

-ABD veya İsrail ile ilişkilendirilen yerlerde dikkatli olunması

-Protesto alanlarından uzak durulması