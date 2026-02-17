İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2025 yılının Mart ayında mal varlığına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilen Bank Pozitif için satış süreci başladı. Daha önce Ekim ayında planlanan ancak ertelenen dev ihale için nihai tarih 17 Şubat 2026 olarak netleşti.

1,1 MİLYAR TL’LİK DEV SATIŞ

Banka için belirlenen 1 milyar 100 milyon TL’lik muhammen bedel, sektörde günün en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. İhaleye katılacak yatırımcıların, şartname gereği 55 milyon TL tutarında teminat yatırması zorunlu tutuldu. Katılımcıların kapalı tekliflerini dün itibarıyla TMSF’ye sunduğu süreçte, nihai karar bugün yapılacak açık artırma ile verilecek.

1 YILDIR KAYYUM DENETİMİNDE

Türkiye’deki faaliyetlerine 2002 yılında başlayan ve 24 yıllık bir geçmişe sahip olan Bank Pozitif, son bir yıldır kayyum denetiminde bulunuyordu. Mart 2025’te gerçekleştirilen operasyon sonrası yasal süreçleri tamamlanan bankanın satışı, ilgili düzenlemeler doğrultusunda TMSF gözetiminde tamamlanacak.