Türkiye’nin 3 büyük kentinde uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü şirketler, yaşadıkları ekonomik krizleri aşamayarak iflas etti. İstanbul’da Ak Sav İnşaat Hafriyat, Ankara’da Portex Grup İnşaat ve Konya’da mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Zenio için mahkemelerden peş peşe iflas kararları çıktı.

İSTANBUL’DA AK SAV İNŞAAT HAFRİYAT İFLAS ETTİ

İstanbul’da 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Ak Sav İnşaat Hafriyat da mahkeme kararıyla iflas etti. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek kesin mühleti kaldırdı. 02/09/2025 tarihli karar doğrultusunda şirketin iflası saat 15.05 itibarıyla açıldı. Mahkeme, tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti ve konkordato komiser heyetinin görevini sonlandırdı. İflas işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü üzerinden başlatıldı.

ANKARA’DA PORTEX GRUP İNŞAAT TARİHE KARIŞTI

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Portex Grup İnşaat’ın konkordato talebi feragat gerekçesiyle reddedildi. Şirket için verilen kesin mühlet kararı hükümsüz kaldı ve 04/09/2025 tarihinde saat 12.09 itibarıyla iflasına hükmedildi. Mahkeme, borçluyu koruyan tüm tedbirleri kaldırdı ve komiserler kurulunun görevine son verdi. Ayrıca Portex İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile aynı dosyada yer alan diğer başvurular da reddedildi. Alacaklıların haklarını iflas masası üzerinden takip etmesi gerekiyor.

KONYA’DA ZENİO MOBİLYA DA İFLAS ETTİ

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Zenio Mobilya’nın açtığı konkordato davasında talebin reddine hükmetti. Mahkeme, şirketin iflasına karar verirken, daha önce verilen geçici mühlet ve tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı. Geçici konkordato komiserinin görevi sonlandırıldı ve Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu.

ÜÇ DEV ŞİRKET BİRDEN BATTI

Türkiye’nin farklı illerinde sektörlerinde önemli bir yere sahip üç büyük şirketin iflas etmesi, ekonomik zorlukların derinliğini gözler önüne serdi. Mahkemelerin aldığı kararlarla birlikte firmaların konkordato süreçleri sona ererken, alacaklılar için iflas masaları kuruldu.