Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 31 Aralık 2025 tarihli kayıtlarına dayanarak paylaştığı verilere göre, İzmir 4 milyon 504 bin 185 kişilik nüfusuyla liderlik kürsüsündeki yerini korudu. Türkiye genelindeki nüfus payı yüzde 5,23 olarak gerçekleşen şehir, İstanbul ve Ankara’nın ardından en kalabalık il unvanını sürdürüyor. Bir önceki yıla oranla yaklaşık 12 bin kişilik bir artış kaydedilen İzmir’de, asıl dikkat çeken nokta ise cinsiyet dağılımı oldu.

KADIN NÜFUSU ERKEK NÜFUSUNU GEÇTİ

İzmir'in demografik yapısındaki en belirgin özellik, kadın nüfusunun erkek nüfusunu geride bırakması oldu. Güncel rakamlara göre İzmir'de kadın nüfusu 2 milyon 276 bin 447 kişiye ulaşarak toplamın yüzde 50,54’ünü oluşturdu. Erkek nüfusu ise 2 milyon 227 bin 738 kişiyle yüzde 49,46’da kaldı. Bu verilerle İzmir, Türkiye genelinde kadın nüfus ağırlıklı iller arasındaki yerini iyice sağlamlaştırdı.

ŞEHRİN EN KALABALIK İLÇESİ YİNE DEĞİŞMEDİ

İlçeler arasındaki nüfus yarışında zirvenin sahibi, pek çok ili geride bırakan dev nüfusuyla yine Buca oldu. Özellikle öğrenci nüfusu ve yoğun yerleşimiyle dikkat çeken Buca’yı, konut dokusuyla Karabağlar takip etti. İşte İzmir'in nüfus devleri:

Buca: 525.402 kişiyle İzmir ve Ege’nin nüfus şampiyonu. Karabağlar: 475.251 kişiyle ikinci sırada. Bornova: 445.162 kişiyle sanayi ve eğitimin merkezi. Karşıyaka: 341.253 kişiyle stabil büyümesini sürdürüyor. Konak: 325.211 kişiyle şehrin merkezi olma özelliğini koruyor.

TORBALI VE MENEMEN PARLIYOR

TÜİK verileri, İzmir’in merkezinden ziyade çeper bölgelerinin çok daha hızlı büyüdüğünü kanıtladı. Torbalı, dev sanayi yatırımlarıyla göç almaya devam ederken; Menemen, yeni konut projeleriyle kuzey aksının çekim merkezi oldu. Öte yandan, pandemi sonrası başlayan "doğaya dönüş" trendi Seferihisar ve Urla’daki nüfus artış hızını İzmir il ortalamasının çok üzerine taşıdı.

ORTANCA YAŞ YÜKSELİŞTE

Türkiye genelinde ortanca yaşın 34,9’a yükselmesiyle paralel olarak İzmir’in yaş yapısı da değişiyor. Şehirde çalışma çağındaki nüfus (15-64 yaş) yüksek seyretse de çocuk yaş grubundaki azalma ve yaşlı nüfustaki sınırlı artış, kentin gelecekteki planlamaları için kritik bir gösterge olarak kayıtlara geçti. İzmir ayrıca, kilometrekareye düşen kişi sayısı açısından 112 kişi olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir yoğunluğa sahip.