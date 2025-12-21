2020 yılında Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın birleşmesiyle kurulan Türkiye Sigorta, henüz 5 yıl geride kalmış olmasına rağmen müşteri profilini ve karlılık oranını katlanarak artırmaya devam ediyor.



Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında yaşanan başarı hikayesinin ardından ekonomi yönetimi, benzer bir birleşme planını Türkiye'nin üç kamu katılım bankası için uygulamaya hazırlanıyor.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, halihazırda faaliyet yürütmekte olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'nın yanı sıra BDDK'dan faaliyet izni alan ve Şubat ayında fiilen çalışmaya başlaması beklenen Halk Katılım da planlanan birleşme operasyonuna dahil edilecek.



'3 BANKA TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK'



Türkiye Sigorta ile benzer şekilde TVF çatısı altında toplanması planlanan operasyon, belirlenecek yeni ismiyle tek bir banka olarak hizmet verecek.

Kamuoyunda 'faizsiz bankalar' olarak bilinen katılım bankaları, son yıllarda artan taleple birlikte bankacılık sektöründeki payını artırmış ve toplam hacmin yüzde 10'una ulaşmıştı. Sektörde artan talebi gören ekonomi yönetiminin üç bankanın operasyonlarını tek bir banka üzerinde birleştirmesi ve bu yolla hacmini daha da yükseltmesi bekleniyor.





