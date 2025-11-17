Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Along Lojistik Kargo Gıda Turizm İnşaat ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. için görülen konkordato davasında geçici mühleti kaldırdı ve talebin reddine karar verdi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme kararında, Along Lojistik’in konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiği belirtildi. Karar kapsamında iflas dosyasının Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğüne gönderileceği, şirketin iflasının İstanbul Ticaret Sicili kayıtlarına işleneceği ifade edildi. Ayrıca iflas kararının İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince ilan edileceği, konkordato komiser heyetinin görevine son verildiği ve mahkeme tarafından daha önce verilen tüm tedbirlerin kaldırıldığı aktarıldı.

30 YILLIK FİRMA TARİHE KARIŞTI

1995 yılında kurulan Along Lojistik, uzun yıllar kargo, nakliye, depolama, medikal lojistik ve soğuk zincir taşımacılığı gibi alanlarda faaliyet gösterdi. Şirket, geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalarda yurt genelinde büyüme hedeflerine vurgu yapmış, hastanelere yönelik DMO sevkiyatlarında öne çıktığını belirtmişti.

Medikal taşımacılık, karayolu ve denizyolu taşımacılığı, intermodal çözümler, zincir market dağıtımı ve depolama hizmetleri gibi geniş bir faaliyet alanına sahip olan firma, yakın takip sistemi ve uzman kadrosuyla sektörün köklü kuruluşları arasında gösteriliyordu.