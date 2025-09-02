Merkezi İstanbul’da, ana üretim tesisi ise Kocaeli’de bulunan ve 500’den fazla çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen hazır giyim şirketlerinden biri olan 32 yıllık Metraco, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Ağustos 2025 tarihli kararıyla şirkete 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanıdı. 29 Ağustos’ta ticaret siciline tescil edilen karar kapsamında, Metraco’nun mali yapısını yeniden düzenlemesi için 25 Kasım 2025’e kadar süre verildi.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİNDEN BİRİYDİ

1993 yılında kurulan Metraco, erkek, kadın ve çocuklara yönelik jarse hazır giyim üretimiyle sektörde öne çıkmıştı. Aylık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip şirket, kesimden dikime, baskıdan ütüye kadar tüm süreci kendi bünyesinde yönetiyordu.

ENGELLİLER İÇİN ÖRNEK PROJEYE İMZA ATTI

Kocaeli’deki fabrikasında kurduğu “Köyümüz” Engelli Üretim Merkezi ile engelli bireylere iş imkânı sunan şirket, 2015 yılında Uluslararası Ticaret Odası tarafından “En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi” ödülüne layık görülmüştü.