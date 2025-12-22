Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, hastane ve ilişkili şirketler hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

37 YILLIK SAĞLIK DEVİ İÇİN MAHKEME KARARINI VERDİ

Çukurova’nın ilk özel hastanelerinden biri olarak 1988 yılında faaliyetlerine başlayan Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nin bağlı olduğu Adana Tıp Merkezi Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme kararında, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde başvuruda bulunarak konkordato talebinin reddini isteyebileceği bildirildi. İtirazların, konkordato şartlarının oluşmadığını gösteren delillerle birlikte yapılması gerektiği belirtildi.

BAĞLI ŞİRKETLER DE KONKORDATO KAPSAMINDA

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’ne bağlı diğer şirketler için de benzer kararlar alındı. Seyhan Ortadoğu Radyoloji Medikal ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Sevgican Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi hakkında da 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu şirketler için de alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı.

GENİŞ HİZMET AĞI DİKKAT ÇEKİYORDU

Konkordato sürecine giren hastanede çok sayıda branşta sağlık hizmeti sunulmaya devam edildiği öğrenildi. Hastanede acil servis, dahiliye, genel cerrahi, kardiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, onkoloji, ortopedi, beyin ve sinir cerrahisi, psikiyatri, göz hastalıkları ve kulak burun boğaz başta olmak üzere birçok uzmanlık alanında hizmet veriliyor.

Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet süresince şirketlerin mali yapısının inceleneceği ve konkordato şartlarının oluşup oluşmadığının değerlendirileceği belirtildi. Sürecin sonunda konkordatonun kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararın verileceği kaydedildi.