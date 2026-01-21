İstanbul iş dünyasının köklü firmalarından biri olan ve 39 yıllık bir geçmişe sahip olan Seret Et ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile ortağı Servet Bekar tarafından açılan konkordato davasında nihai karar açıklandı. Sektörde uzun yıllardır hizmet veren firmanın mali darboğazdan çıkış kapısı olarak gördüğü yasal süreç, mahkemenin reddiyle sonuçlandı.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 2025/317 esas numaralı dosyada, dev firmanın geleceğini belirleyen karar çıktı. Mahkeme, "konkordatonun tasdiki ve kesin mühlet verilmesi taleplerini reddetti." 15 Ocak 2026 tarihli duruşmada alınan bu kararla birlikte, şirket üzerindeki yasal zırh tamamen kaldırılmış oldu.

"TÜM KORUMA KARARLARI KALDIRILDI"

Mahkemenin verdiği kararın ardından, şirket ve ortak hakkında daha önce sağlanan tüm finansal güvenceler son buldu. Kararda; "şirket ve ortak hakkında daha önce verilen geçici mühlet, kesin mühlet ve konkordato kapsamında uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasına" hükmedildi. Bu hamleyle birlikte Seret Et, alacaklılara karşı sağlanan yasal korumaları tamamen kaybetti.

KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİ BİTTİ

Süreç boyunca şirketin mali yönetimini denetleyen ve rehberlik eden kurulda da yolun sonuna gelindi. Mahkeme kararı uyarınca, "konkordato sürecinde görev yapan komiser heyetinin görevine son verildi." Komiserlere görev süreleri ile orantılı ücret ödenmesi kararlaştırılırken, durumun ilgili bölge kurulu başkanlıklarına iletileceği belirtildi.

SÜREÇ İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLECEK

Alınan bu kritik karar, yasal prosedür gereği ilan edilecek. Mahkeme, "konkordato talebinin reddine ve mühlet kararlarının kaldırıldığına ilişkin hükmün Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında yayımlanmasına" karar verdi. Ayrıca kararın, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince ilgili tüm kurumlara derhal bildirilmesi hükme bağlandı.