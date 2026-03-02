Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü, "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine Türkiye’den Akyaka, Barbaros, Anıtlı ve Kale Üçağız köylerini ekledi. Bu karar, söz konusu yerleşim yerlerinin sürdürülebilir turizm, kültürel miras ve doğal koruma alanlarında küresel standartları karşıladığını gösterdi. LİSTEYE GİREN KRİTİK NOKTALAR Muğla’nın Akyaka mahallesi mimarisi ve korunan doğasıyla, İzmir’in Barbaros köyü yerel üretimi ve gastronomisiyle listeye girdi. Mardin’in Anıtlı köyü Mezopotamya’nın taş işçiliği mirasıyla, Antalya’nın Kale Üçağız bölgesi ise Likya uygarlığına ait batık kentleri ve kıyı yönetimiyle dünyanın en iyi destinasyonları arasında tanımlandı.

