Eskişehir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, şirkete ilişkin belgeler doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu kapsamında geçici konkordato mühleti verilmesi kararlaştırıldı.

3 AYLIK MÜHLET VERİLDİ

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla, Bora Çelik Eşya ve Mobilya İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı. Mahkeme kararı uyarınca konkordato süreci 6 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.

1976’DAN BU YANA SEKTÖRDE

Yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren Bora Çelik, 1976 yılında Eskişehir’de kuruldu. Şirket, seramik, taş, mermer, kapı ve mozaik teşhir stantları başta olmak üzere teşhir panelleri ve endüstriyel tasarım ürünleri üretiyor. Üretim tesisleri Eskişehir’de bulunan şirket, ayrıca İtalya ve İspanya’daki ofis ve showroomlarıyla Avrupa genelinde satış ağı oluşturmuştu.

18 BİN METREKARELİK TESİSİNDE ÜRETİM YAPIYOR

Yaklaşık 18 bin metrekarelik modern fabrikasında faaliyet gösteren Bora Çelik, yüksek teknolojili makineler, Ar-Ge ve tasarım ekibiyle uzun yıllar boyunca sektörün önde gelen üreticileri arasında yer aldı.

KONKORDATO SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Şirketin konkordato talebi, finansal yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak ve faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yapıldı. Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda konkordato süreci önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.