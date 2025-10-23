Şirin, Elite Life, Elite Life Men, Serfino, Cool Berry gibi markaları barındıran 60 yıllık çorap ve iç çamaşırı şirketi Gönültaş Çorap için mahkeme kararını verdi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gönültaş Çorap ve Örme Sanayi Limited Şirketi hakkında 20 Ekim 2025 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, şirketin mal varlığının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti.

Mahkeme kararına göre alacaklılar, ilanın ardından 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunarak konkordato talebinin reddini isteyebilecek. Dava için ilk duruşmanın 20 Ocak 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren Gönültaş Çorap, “Şirin”, “Elite Life”, “Serfino”, “Cool Berry” ve “Elite Life Men” gibi markalarıyla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda güçlü bir konuma sahipti. Şirket, son dönemde artan üretim maliyetleri, döviz dalgalanmaları ve azalan talep nedeniyle finansal sıkıntılar yaşamaya başladı.

17 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Bedri Gönültaş tarafından 1965 yılında kurulan firma, iki kişiyle başladığı üretim yolculuğunu 800’den fazla çalışanıyla sürdüren büyük bir işletmeye dönüştürmüştü. Yıllık 55 milyon çift çorap ve 3 milyon adet dikişsiz iç çamaşırı üretim kapasitesine sahip olan Gönültaş, ürünlerini Avrupa ve Orta Doğu dahil olmak üzere 17 ülkeye ihraç ediyordu.

Şirketin “Kendimizin giymeyeceği hiçbir şeyi üretmeyiz” mottosuyla faaliyet gösterdiği, üretim süreçlerinde hijyen ve kaliteye büyük önem verdiği biliniyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE DE TANINIYORDU

Gönültaş, her yıl tekstil meslek liseleriyle iş birliği yaparak öğrencilere uygulamalı projeler sunuyor, moda bölümü öğrencileri arasında tasarım yarışmaları düzenliyordu. Ayrıca, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında afet bölgesine 200 bin adet çorap ve iç çamaşırı göndererek dikkat çekmişti.