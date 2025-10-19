Zeren Group ve Nakkaş Holding’in satış sürecinde Rekabet Kurulu onayının beklendiği bildirildi. Onay sürecinin ardından iki grubun iş birliğini farklı alanlara da taşımayı planladığı öğrenildi. Zeren Group, Alpet’le birlikte Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz’ı da bünyesine katmıştı. Şirketin uzun vadeli hedefi, Türkiye ve Balkanlar’ın önde gelen akaryakıt dağıtım gruplarından biri olmaktı.

ALPET ARTIK NAKKAŞ HOLDİNG BÜNYESİNDE

Nakkaş Holding’in resmi internet sitesinde Alpet markasının da yer almaya başladığı görüldü. 2001 yılında faaliyete geçen Alpet, Türkiye genelinde 300’ü aşkın istasyon ve 5 dolum tesisi ile hizmet veriyor. Ayrıca Arnavutluk’ta da yaklaşık 60 istasyonu bulunuyor. Türkiye’nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ZEREN GRUP ENERJİ VE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BÜYÜYOR

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kurulan Zeren Group Holding, sekiz farklı sektörde ve dört kıtada faaliyet gösteriyor. Grup; Zeren Energy, Alfemo, Petroleum Energy, Laval Energy, Zolaris Energy ve MYZ Co Charge gibi markalarla yoluna devam ediyor. Şirketin yönetiminde ise ikinci nesil temsilcisi Mustafa Yiğit Zeren bulunuyor.

NAKKAŞ HOLDİNG’İN KÖKLÜ GEÇMİŞİ

1983 yılında kurulan Nakkaş Holding’in temeli, treyler üretimi yapan Öztreyler ve çay üretimi gerçekleştiren Öz-Çay şirketlerine dayanıyor. Bugün üç kıtada faaliyet gösteren holding; petrol, yenilenebilir enerji, madencilik, sanayi ve hizmet sektörlerinde 16 şirketiyle çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ramazan Öztürk yürütüyor.

Nakkaş Holding, Türk Ytong, Transpet, Global Gas Trans ve Nakkaş Akaryakıt gibi şirketleriyle sektörde güçlü bir konuma sahip. Grup, Türkiye genelinde 61 akaryakıt ve LPG istasyonuyla hizmet veriyor. Transpet ise Türkiye ile Irak’ın kuzeyi arasında petrol ve rafine ürün ticaretinde önemli bir rol üstleniyor.