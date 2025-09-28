Güney Öztürk



Boeing bu yetkiyi, 2018’de Endonezya’da, 2019’da Etiyopya’da 346 kişinin hayatını kaybettiği Max kazaları ve Dreamliner’ın Hindistan’da 270 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazasıyla iptal edilmişti. FAA kararının, Boeing’in üretim süreçlerine dair kapsamlı incelemeler sonrası alındığı açıklandı.

THY'YE GÜVENCE VERİLDİ



Bu adım, hem Boeing’in toparlanması hem de THY’nin dev siparişi için kritik bir güvence olarak değerlendiriliyor.



FAA, “Güvenlik her şeyin önünde gelir; bu karar titiz incelemenin ardından alındı” açıklamasını yaptı. Boeing’in yıllar süren itibar kaybı ve güvenlik tartışmalarını aşmak için yeni kalite standartları geliştirdiği belirtiliyor.





Uzmanlara göre karar, Boeing’in küresel siparişler için yeniden güven kazanmasına yol açabilir; THY’nin 150’si kesin, 75’i opsiyonlu tarihi uçak alımı da bu adımın ardından daha az riskli görülüyor. Öte yandan Boeing; THY’nin siparişini “123 binden fazla istihdam yaratacak” diye duyurdu



