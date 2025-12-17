FENERBAHÇE, uzun yıllardır özlemini çektiği şampiyonluk atmosferini nihayet yakalamış durumda. Bunun en büyük mimarı ise Domenico Tedesco. Mourinho’nun ardından sarı-lacivertlilerin başına geçen genç teknik adam, sadece saha içindeki başarılarıyla değil, saha dışındaki tavırlarıyla da Türkiye’nin alışık olmadığı bir profil çiziyor. En dikkat çekici özelliği, kim hazırsa onu oynatması.

HER OYUNCUSUNA DOKUNDU

MERT’IN yükselişi, Talisca’nın yeniden doğuşu, Asensio’nun istikrarlı performansı hep bu adaletin sonucu. Türkiye’de teknik direktörlerin en sık yaptığı şeylerden biri, hakemler hakkında konuşmak. Tedesco ise ne hakem ne de rakip hakkında tek kelime ediyor. Galatasaray maçına kadar rakibin adını bile ağzına almadı. Eksiklerden de dert yanmıyor. Sakat veya cezalı demeden elindekiyle yetiniyor, işine konsantre oluyor.

DERBİ KAZANAN TEK HOCA

BU durum istatistiklere de olumlu yansıyor. Eylül 2025’te göreve başlamasından bu yana F.Bahçe 5 temel veride lig lideri. Bu periyotta 29 puan toplayan Kanarya rakip fileleri 30 kez sarstı, 246 şutta 98 isabet buldu ve 27.6 gol beklentisi yakaladı. Derbi kazanan tek hoca... Beşiktaş’ı 3-2, Trabzonspor’u 1-0 yendi, G.Saray’la 1-1 berabere kaldı. Süper Lig’in namağlup tek takımı Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile adım adım şampiyonluğa ilerliyor.